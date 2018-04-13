Уровень воды в реках продолжает расти: названы области, которые подтопит

13 апреля, 2018, 09:57

13 апреля в реках и водоемах Украины ожидается повышение уровней воды

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения: