 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Уровень воды в реках продолжает расти: названы области, которые подтопит

13 апреля в реках и водоемах Украины ожидается повышение уровней воды

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

  • на Припяти с суточной интенсивностью 1 - 5 см, в результате продолжения роста уровней воды будет происходить дальнейшее затопление заводей (Волынская, Ровенская обл.), на Припяти (с.Речица) возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области;
  • на 1 - 5 см в средних и нижних течениях Суле, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.),
  • на 5 - 25 см на реках бассейна Десны, с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах.
  • на 1-5 см на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на заводь.
  • на украинском участке Дуная возле г. Вилково будет сохраняться содержание уровней воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать