Уровень воды в реках продолжает расти: названы области, которые подтопит
13 апреля, 2018, 09:57
13 апреля в реках и водоемах Украины ожидается повышение уровней воды
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:
- на Припяти с суточной интенсивностью 1 - 5 см, в результате продолжения роста уровней воды будет происходить дальнейшее затопление заводей (Волынская, Ровенская обл.), на Припяти (с.Речица) возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области;
- на 1 - 5 см в средних и нижних течениях Суле, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.),
- на 5 - 25 см на реках бассейна Десны, с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах.
- на 1-5 см на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на заводь.
- на украинском участке Дуная возле г. Вилково будет сохраняться содержание уровней воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.
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