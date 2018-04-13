Украинский стартап разработал "электронную” школу с онлайновыми дневниками и учебниками
Об этом сообщает AIN.ua.
Проект Підручник.ua изначально создавался как платформа онлайн-учебников для украинских школ. Но со временем команда решила на его основе построить "электронную школу", чтобы учителя и учащиеся имели доступ к учебникам, журналам, расписанию и дневникам в онлайне.
Сначала проект запустился в Одессе в 2017 году, предлагая 600 учебников, которые рекомендует Министерство образования и науки Украины. Всего за время запуска на сайте зарегистрировалось около 250 тысяч пользователей из Одессы и 20 тысяч активных пользователей в мобильном приложении.
Сейчас к этому сервису добавляют дополнительные функции: расписание, дневник, журнал, чтобы в результате получить одну платформу электронной школы.
"На данный момент к платформе подключено 128 школ в Одессе и 33 в Виннице. Сейчас подключаем Харьков и Николаевскую область. Пока в системе работают только электронные учебники, но заработают также расписание, дневник и журнал. Это будет первая платформа, на которой все будет реализовано в одном интерфейсе”, - рассказывает основатель сервиса Владимир Усов.
Сервис работает по модели подписки, но он бесплатный для учителей и учеников, его закупают местные департаменты образования. Стоимость подписки на учебники - 140 грн в год на ученика, сервис "электронная школа" будет стоить около 554 грн на одного ученика.
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