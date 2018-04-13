Украинские десантники показали самые лучшие результаты на курсах S. W. A. T в Польше
Об этом на странице в Facebook написали в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Курсы проводились неподалеку от польского города Познань. В нем принимали участие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Великобритании и Ливанской Республики. По итогам, лучшие результаты показали украинские военные, участники боевых действий на Донбассе.
Двое из них - военные десантно-штурмовых войск, майор с позывным “Кэп” и сержант с позывным “Шарик”. Третий украинец - военнослужащий подразделения специального назначения Военной службы правопорядка.
Участники были разделены на четыре группы, в которые входили по пять представителей разных национальностей. Занятия и тренировки начинались в 6 утра и продолжались до часу ночи. Утром проверяли физические качества штурмовиков: силу, скорость, выносливость, а также психологическую устойчивость, к тому же у командного состава.
Украинские военнослужащие задемонстрували также наилучшие результаты с горной подготовки.
Кстати, учебные задачи отрабатывали в том числе со специальным вооружением S. W. A. T.
“А это – известные нам из Голливудских боевиков автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы и полуавтоматические пистолеты различных моделей”, - говорится в сообщении.
S. W. A. T. (special weapons and tactics - специальное оружие и тактика) - подразделения в американских правоохранительных органах, которые используют легкое вооружение армейского типа и специальные тактики в операциях с высоким риском, в которых требуются способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.
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