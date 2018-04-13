Украина недооценила потребность реформы армии, за что дорого заплатила, - минобороны Литвы

13 апреля, 2018, 13:20

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обратил внимание на необходимость развития профессионального войска, поскольку именно из-за пренебрежения этой задачей в прошлом Украина заплатила высокую цену

Об этом Кароблис заявил на выступлении во время Киевского безопасности форума 13 апреля, сообщает Еспресо.TV.

Минобороны подчеркнул: перед Украиной стоит немало опасностей, которые не касаются агрессии России. В частности, это медленный темп реформ в борьбе с коррупцией.

"Я бы хотел присоединиться к призывам продолжить структурные реформы и борьбу с коррупцией, поскольку это является ключевым для вашего успеха как для страны, которая стремится присоединиться к европейским и евроатлантическим структурам", - отметил Кароблис.

Кароблис подчеркивает необходимость обеспечения взаимосовместимости литовско-украинских сил. По его словам, то, что произошло с Украиной — серьезный урок для всех в Европе.