Тимошенко теперь сама будет вести страницу в Facebook. Обещала "никого не агитировать"

13 апреля, 2018, 13:59

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила самостоятельно вести свою страницу в Facebook

Такой пост Тимошенко появился в соцсети около часа назад.

"С сегодняшнего дня я начинаю сама лично вести свою страницу в ФБ. Знаю, что это требует немало времени и нервов. Однако для меня теперь это общение становится необходимым. Напряжение в обществе и политикуме стремительно нарастает", - написала она.

По ее словам, на Фейсбуке собираются те, кто в значительной степени формируют мнение многих людей, поэтому она хочет, чтобы на ее странице обменивались мнениями "ради общих ценностей и принципов в интересах страны".

"Я не собираюсь здесь никого агитировать. Знаю, что в ФБ этим можно добиться прямо противоположного результата. Для меня важен диалог. По ТВ я не чувствую ваших настроений, мне не хватает прямой дискуссии", - подытожила Тимошенко.