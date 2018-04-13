Турчинову в 2014 году звонили мировые лидеры и просили не провоцировать Путина, - Аваков

13 апреля, 2018, 11:44

Лидеры стран в 2014 году призывали тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова не провоцировать Россию на дальнейшую агрессию

Об этом во время 11-го Киевского форума безопасности заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что Украина сейчас не имеет возможности тешить себя иллюзиями. В частности, Аваков напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому мировые лидеры гарантировали Украине безопасность за отказ от ядерного оружия.

"После этого я был свидетелем, как лидеры крупных стран звонили в кабинет Турчинова и Яценюка в 2014 году, и говорили: не провоцируйте Путина, давайте спокойнее", - подчеркнул он.

По словам Авакова, это "спокойнее" обошлось стране очень дорого, все закончилось оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.