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Турчинову в 2014 году звонили мировые лидеры и просили не провоцировать Путина, - Аваков


фото: REUTERS
Лидеры стран в 2014 году призывали тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова не провоцировать Россию на дальнейшую агрессию

Об этом во время 11-го Киевского форума безопасности заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что Украина сейчас не имеет возможности тешить себя иллюзиями. В частности, Аваков напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому мировые лидеры гарантировали Украине безопасность за отказ от ядерного оружия.

"После этого я был свидетелем, как лидеры крупных стран звонили в кабинет Турчинова и Яценюка в 2014 году, и говорили: не провоцируйте Путина, давайте спокойнее", - подчеркнул он.

По словам Авакова, это "спокойнее" обошлось стране очень дорого, все закончилось оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

  • Отметим, во время форума посол и постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке Вашингтоном членства Украины в Североатлантическом Альянсе.
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