Турчинов: Россия готовит войска к масштабной войне

13 апреля, 2018, 12:31

Российский агрессор усиливает военное присутствие на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов на Киевском форуме безопасности, сообщает Еспресо.TV.

По мнению Турчинова, Генеральный штаб Вооруженных сил России пытается выиграть время, чтобы развернуть основные военные силы, которые сегодня концентрируются на украинской границе.

Секретарь СНБО отметил, что на донецком направлении находится 8-я армия, и одна из ее дивизий уже готова начать ведение боевых действий. Турчинов подчеркнул, что “это войска, которые готовы к масштабному применения, к ведению масштабной континентальной войны”.

"И вместе с этим против нашего государства уже сегодня задействованы около 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тыс. танков, 11 тыс. бронированных машин, около 4 тыс. артиллерийских систем, около тысячи реактивных систем залпового огня. Все эти войска будут поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации", - говорит Турчинов.

Он добавил, что обстрелы со стороны оккупантов не уменьшаются, примером чего являются нарушения условий перемирия со стороны врага.