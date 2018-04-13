Синоптик рассказала, какой будет погода до конца недели

13 апреля, 2018, 10:40

До конца недели в Украине будет сухая теплая погода, на востоке и северо-востоке будет прохладнее, кратковременные дожди возможны в западных и юго-западных областях

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон разогнал облака, высокое давление блокирует осадки, которые будут приближаться к Украине. В субботу в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Отдельные локальные кратковременные дожди с грозами могут пройти в западных областях, коснуться Одесщины и Николаевщины. Возможно, во второй половине дня в Винницкой области будут наблюдаться дожди. Дожди, которые ожидаются, в основном именно локальные, летнего характера. О затяжных дождях, которые хорошо увлажняют землю, пока речь не идет. В воскресенье дожди возможны в северных областях. Это будут небольшие дожди и местами", - сказала Диденко.

Температура в Украине будет от +12...+16°C до +20...+25°C.

"Относительно температуры воздуха, теплой остается западная часть Украины - там сегодня и в ближайшие дни +20...+25°C. В целом в Украине будет тепло, +15...+20°C, или +13...+18°C, прохладнее - на северо-востоке и северных областях - там +12...+16°C", - рассказала метеоролог.

В Киеве в пятницу и субботу будет сухая теплая погода, около +17°C. В воскресенье, 15 апреля, температура повысится до +20...+21°C, но может пройти небольшой дождь.