США выбрали 8 целей в Сирии, по которым могут ударить ракетами, - СМИ

13 апреля, 2018, 08:42

Американская власть определила восемь целей в Сирии, по которым может нанести авиаудары

Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на собственные источники.

В Белом доме накануне отметили, что президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Несмотря на это, по данным администрации президента, во время встречи так и не было решено, следует ли использовать военную силу в ответ на действия режима Башара Асада.

Впрочем, как рассказал собеседник издания, США рассматривают возможность нанесения восьми потенциальных авиаударов. В частности, американские ракеты могут поразить два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, где разрабатывается химическое оружие.

Источник также добавил, что сирийские военные перебросили значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.

Отметим, 11 апреля американский президент написал в Twitter, что Россия уже может готовиться сбивать ракеты, ведь авиаудар по Сирии таки будет нанесен. Впоследствии глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Минобороны готово к военному сценарию в Сирии.

12 апреля Трамп снова написал в Twitter, что авиаудары по Сирии могут нанести уже очень скоро.

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Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривает многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания, и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.