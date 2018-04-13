США выбрали 8 целей в Сирии, по которым могут ударить ракетами, - СМИ
Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на собственные источники.
В Белом доме накануне отметили, что президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Несмотря на это, по данным администрации президента, во время встречи так и не было решено, следует ли использовать военную силу в ответ на действия режима Башара Асада.
Впрочем, как рассказал собеседник издания, США рассматривают возможность нанесения восьми потенциальных авиаударов. В частности, американские ракеты могут поразить два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, где разрабатывается химическое оружие.
Источник также добавил, что сирийские военные перебросили значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.
Отметим, 11 апреля американский президент написал в Twitter, что Россия уже может готовиться сбивать ракеты, ведь авиаудар по Сирии таки будет нанесен. Впоследствии глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Минобороны готово к военному сценарию в Сирии.
12 апреля Трамп снова написал в Twitter, что авиаудары по Сирии могут нанести уже очень скоро.
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Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривает многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания, и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
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