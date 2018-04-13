Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов
13 апреля, 2018, 14:15
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились полуфинальные пары лиги чемпионов
Об этом сообщает Епсресо.TV.
В полуфинал турнира попали действующий победитель Лиги чемпионов - испанский "Реал", а также немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома", которая в 1/8 финала остановил "Шахтер".
Жеребьевку провел посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко. Присутствующим на церемонии в Ньоне также был мэр украинской столицы Виталий Кличко, который перед ее началом рассказал присутствующим о городе.
Посев при жребию не использовался, а в итоге сформировались следующие пары:
"Бавария" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Рома"
- "Рома" в четвертьфинале против "Барселоны" сотворила главную сенсацию ЛЧ, отыгравшись после поражения в первой игре со счетом 1:4.
- "Реал" в ответном матче с "Ювентусом" едва не растерял преимущество, которое имел после гостевой победы, и спасся на последних секундах с помощью сомнительного пенальти.
- "Ливерпуль" в 1/4 финала в английском дерби уверенно разобрался с "Манчестер Сити".
- В еще одной четвертьфинальной паре "Бавария" не имела особых проблем с испанской "Севильей".
- Первые матчи полуфиналисты сыграют 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.
- Финал Лиги чемпионов-2018 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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