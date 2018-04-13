Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов

13 апреля, 2018, 14:15

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились полуфинальные пары лиги чемпионов

Об этом сообщает Епсресо.TV.

В полуфинал турнира попали действующий победитель Лиги чемпионов - испанский "Реал", а также немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома", которая в 1/8 финала остановил "Шахтер".

Жеребьевку провел посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко. Присутствующим на церемонии в Ньоне также был мэр украинской столицы Виталий Кличко, который перед ее началом рассказал присутствующим о городе.

Посев при жребию не использовался, а в итоге сформировались следующие пары:

"Бавария" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Рома"