 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились полуфинальные пары лиги чемпионов

Об этом сообщает Епсресо.TV.

В полуфинал турнира попали действующий победитель Лиги чемпионов - испанский "Реал", а также немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома", которая в 1/8 финала остановил "Шахтер".

Жеребьевку провел посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко. Присутствующим на церемонии в Ньоне также был мэр украинской столицы Виталий Кличко, который перед ее началом рассказал присутствующим о городе.

Посев при жребию не использовался, а в итоге сформировались следующие пары:

"Бавария" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Рома"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать