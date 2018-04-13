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СБУ рассказала о задержании подрывников Мемориала орлят и еще одной банды российских провокаторов


фото: www.nexum.com.ua
Задержанные СБУ двое мужчин, которые 13 марта взорвали гранату возле польского Мемориала орлят во Львове и планировали поджог польского автобуса 1 апреля, арестованы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"Исполнители прибыли во Львов из Киева специально для совершения этого преступления", - рассказал на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Злоумышленники приобрели за $800 автомобиль с иностранной регистрацией, с которого бросили гранату в мемориал.

"Это транспортное средство стало единственной зацепкой, которая впоследствии помогла раскрыть преступление", - отметил Кононенко.

Во время следственных действий спецслужащие установили, что эта группа готовит новую провокацию - поджог во Львове автобуса с польской регистрацией. 23 марта 2018 года злоумышленники уже совершили поджог транспортного средства, но это событие не получило публичный резонанс, как заказывали российские кураторы. Спецслужбы России дали указание повторить акцию с обязательной видеофиксацией поджога автобуса. Эту акцию уже полностью контролировала СБУ.

"Мы имитировали поджог автобуса и расклейки соответствующих провокационных листовок. Отчет о выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен заказчику, чем наши сотрудники завершили цикл документирования противоправной деятельности", ‒ рассказал Кононенко.

После отчета исполнителя спецслужащие задержали в Киеве двух злоумышленников - жителей столицы и Львова в рамках производства по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли незарегистрированное травматическое оружие и листовки, идентичные тем, которые должны были быть расклеены во Львове. Два фигуранта дела арестованы.

По похожему сценарию действовала группировка, разоблаченная СБУ в Чернигове. Участники группы по заказу российских спецслужб осуществили несколько акций, направленных на разжигание межнациональной розни и во вред международному имиджу Украины.

"Злоумышленники причастны к совершению актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия", - рассказал Кононенко, уточнив, что эти акции финансировали подконтрольные спецслужбам России структуры.

На Волыни участники группировки обрисовали и попытались разбить кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. Они также сделали антисемитскую надпись на здании еврейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

На задачи российских кураторов злоумышленники фотографировали свои действия для дальнейшего размещения провокационных публикаций на подконтрольных интернет-ресурсах.

Во время обысков в квартирах участников группировки СБУ изъяла 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику, в частности георгиевские ленты и российские флаги.

Открыто производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ подчеркнули, что это только две группы, уличенные в течение марта 2018 года, и спецслужба имеет сведения о существовании других.

"СБУ владеет информацией о других планах российской стороны. Знаем о существовании в окружении Путина групп, которые поставили цель создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения", - подчеркнул заместитель председателя СБУ.

По словам Кононенко, российские агенты готовы нанимать криминалитет, спортсменов и околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов.

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