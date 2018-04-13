Samsung выпустила "смартфон", который не подключается к интернету
Об этом сообщает AIN.ua.
Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория "смартфона" - местные студенты, которые не хотят отвлекаться на интернет.
J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в смартфоне нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.
Стоимость J2 Pro в Корее - $185, но необычный "смартфон" можно получить и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный возврат средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании с топовых серий S или A.
-
Недавно компания Samsung запатентовала "умный" свитер, который преобразует энергию человека в электричество.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-