Samsung выпустила "смартфон", который не подключается к интернету

13 апреля, 2018, 20:36

Южнокорейская компания Samsung выпустила модель смартфона, которую нельзя подключить к сети интернет

Об этом сообщает AIN.ua.

Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория "смартфона" - местные студенты, которые не хотят отвлекаться на интернет.

J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в смартфоне нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

Стоимость J2 Pro в Корее - $185, но необычный "смартфон" можно получить и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный возврат средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании с топовых серий S или A.