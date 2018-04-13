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Samsung выпустила "смартфон", который не подключается к интернету


фото: Samsung
Южнокорейская компания Samsung выпустила модель смартфона, которую нельзя подключить к сети интернет

Об этом сообщает AIN.ua.

Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория "смартфона" - местные студенты, которые не хотят отвлекаться на интернет.

J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в смартфоне нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

Стоимость J2 Pro в Корее - $185, но необычный "смартфон" можно получить и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный возврат средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании с топовых серий S или A.

 
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