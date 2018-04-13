Россия готовила нападение на Украину 15 лет, - Атлантический совет

13 апреля, 2018, 12:21

Россия готовила вооруженную агрессию против Украины на протяжении 15 лет

Об этом заявил на 11-м Киевском безопасностном форуме старший научный сотрудник Атлантического совета США Ариэль Коэн, передает Еспресо.TV.

"Когда я недавно был в Москве, я услышал от представителей старшего поколения, что ситуация с Украиной готовилась последние 15 лет", - сказал Коэн.

Представитель Атлантического совета США добавил, что Россия не ищет путей мирного урегулирования, на которые рассчитывала администрация Барака Обамы.

"Минималистичная реакция администрации Обамы была направлена на мирное урегулирование конфликтов, однако это привело к ситуации, когда Россия проверяет, насколько решительно настроен Запад", - сказал Коэн.