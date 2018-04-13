Ресторан "Хмели-Сунели" и офис "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета
13 апреля, 2018, 07:15
В Печерском районе столицы неизвестные обстреляли здание и ресторан из гранатомета
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Неизвестные обстреляли здание "Киевгорстроя" и ресторан "Хмели-Сунели" на улице Емельяновича-Павленко (ранее Суворова), 4.
Неизвестные совершили выстрел и выбросили неподалеку тубус из гранатомета. На то время заведение было закрыто, поэтому никто не пострадал. Был поврежден фасад здания.
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