Ресторан "Хмели-Сунели" и офис "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

13 апреля, 2018, 07:15

В Печерском районе столицы неизвестные обстреляли здание и ресторан из гранатомета

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Неизвестные обстреляли здание "Киевгорстроя" и ресторан "Хмели-Сунели" на улице Емельяновича-Павленко (ранее Суворова), 4.

Неизвестные совершили выстрел и выбросили неподалеку тубус из гранатомета. На то время заведение было закрыто, поэтому никто не пострадал. Был поврежден фасад здания.