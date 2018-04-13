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"Спекуляции на гибели Владислава Волошина и дестабилизация в регионе - угроза для всей Украины", - участники IV Всеукраинской конференции ветеранов АТО в Николаеве

В Николаеве 12-го апреля прошла ежегодная IV Всеукраинская конференция организаций участников боевых действий и ветеранов АТО

В работе конференции приняли участие представители 15 областей Украины и представители местной власти, в частности, заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз.

Конференция началась с чествования памяти погибших собратьев и летчика – героя, ветерана АТО Владислава Волошина.

"Когда произошла эта страшная трагедия, именно мы - местные ветераны АТО, объединились в группу, которая следила за ходом расследования и поддерживала семью, кроме нас никто этого не сделал. Поэтому, никто не имеет морального права заявлять, что все не так плохо! Мы внимательно следили за всеми событиями и версиями, которые породила смерть нашего побратима, кроме политических интриг и спекуляций - мы не увидели ничего", - возмутились ветераны АТО.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз прокомментировал дело Волошина: "Отрабатываются версии, проводятся экспертизы, собираются показания свидетелей. Главное, не допустить проявлений сепаратизма и расшатывания ситуации".

Ветераны АТО в свою очередь заявили: "Мы были в зоне боевых действий, мы видели смерти, разруху, все те ужасы, что наносит война. Мы как никто понимаем, насколько хрупок мир, и какую угрозу для всей Украины несет дестабилизация в Николаевской области. Мы не позволим официальной власти затягивать время. Если власть в очередной раз затянет дело и отмажет причастных, нам придется брать это дело в свои руки, так как это произошло в 2014 году, когда внешний враг решил лишить нас Родины. Теперь пришло время борьбы с внутренним врагом. Мы защищали Украину на войне, защитим и здесь, в тылу". 

Главной целью на сегодняшний день участники конференции считают быстрое и объективное расследование обстоятельств смерти В. Волошина и наказание всех причастных и виновных. С этими требованиями АТОвци обратились к присутствующим на мероприятии представителям губернатора, полиции и СБУ. Юрий Мороз пообещал взять дело под свой контроль, также было принято решение направить обращение в СБУ с целью расследования обстоятельств гибели В. Волошина и спекуляции на его смерти со стороны определенных политических сил, которые под видом заботы о ветеранах дестабилизируют ситуацию на Николаевщине.

Также участники обратили внимание на проблемы ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий и акцентировали на углублении сотрудничества между местными властями и демобилизованными военнослужащими.

В процессе активного диалога заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир сообщил: "В Николаевской области в 2016 году на помощь ветеранам АТО было предусмотрено лишь 200 000 гривен, в 2018-м эта цифра составляет уже более 28 миллионов гривен, что в 140 раз больше. На приобретение квартир вообще ничего не было заложено, было предусмотрено лишь 200 000 на единовременное пособие, и с назначением на должность председателя ОГА Алексея Савченко за полтора месяца мы внесли изменения в бюджет и приобрели АТОвцам 15 квартир, а в 2017 году  было приобретено уже 37 квартир. Также предусмотрены средства в сумме 3,6 миллиона на патриотическое воспитание".

"Мы стараемся помочь боевым ветеранам не только финансово", - продолжил Александр Кушнир - "в этом году мы начали уникальную программу "Собственное дело", которая позволит ветеранам АТО получить стартовый капитал для развития собственного бизнеса".

"Люди, которые прошли горнило войны, меняются навсегда. У них другие взгляды и другие реакции. Военные ветераны - это мобильная и инициативная часть общества. Они представляют значительный потенциал для превращения Украины в экономически развитую и счастливую для ее граждан страну. Насилием невозможно решить ни одну проблему, и все наши разногласия мы должны преодолеть в мирном открытом диалоге", - резюмировал председатель отдельного подразделения областного союза участников и ветеранов АТО "ВОСТОК" Ярослав Шевчук.

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