"Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром

13 апреля, 2018, 12:41

Киевское "Динамо" заключило новый контракт со своим новым лидером Виктором Цыганковым

Об этом киевский клуб сообщил в facebook.

Контракт с 20-летним вингером продлен на пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Виктор Цыганков является воспитанником винницкой "Нивы". В динамовской системе находится с 2011 года. За первую команду атакующий полузащитник дебютировал в 2016 году в 18-летнем возрасте.

После прошлогодней продажи Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" стал новым лидером "Динамо" и ее лучшим бомбардиром. В этом сезоне футболист сыграл в разных турнирах 32 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.