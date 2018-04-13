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"Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром

Киевское "Динамо" заключило новый контракт со своим новым лидером Виктором Цыганковым

Об этом киевский клуб сообщил в facebook.

Контракт с 20-летним вингером продлен на пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Виктор Цыганков является воспитанником винницкой "Нивы". В динамовской системе находится с 2011 года. За первую команду атакующий полузащитник дебютировал в 2016 году в 18-летнем возрасте.

После прошлогодней продажи Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" стал новым лидером "Динамо" и ее лучшим бомбардиром. В этом сезоне футболист сыграл в разных турнирах 32 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

  • 14 апреля "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" один из ключевых матчей чемпионата Украины. Перед этой игрой киевляне отстают от дончан, которые лидируют в турнирной таблице на 6 очков.
  • Накануне этой игры появились подробности трансфера бразильского форварда "Динамо" Жуниора Мораеса в "Шахтер".
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