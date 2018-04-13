"Баварию" возглавит тренер, который клялся остаться в другом клубе

13 апреля, 2018, 15:32

Немецкая "Бавария" назвала имя нового главного тренера, который возглавит клуб в следующем сезоне

Новым тренером "Баварии станет хорват Нико Ковач, который возглавляет франкфуртский "Айнтрахт", сообщает twitter футбольного клуба из Мюнхена.

More from #Heynckes on Kovač: "He is hard-working, innovative, eloquent and lives for football. He is a good man manager too. I believe #FCBayern have made a great decision bringing him in." pic.twitter.com/zqC08aegOr — FC Bayern English (@FCBayernEN) 13 апреля 2018 г.

Еще на прошлой неделе 46-летний Ковач категорически опроверг эту информацию и уверял, что он в следующем сезоне продолжит тренировать "Айнтрахт". Однако клубам и специалисту удалось договориться. По информации Kicker, баварцы заплатят франкфуртцам за расторжение контракта с тренером 2,2 млн евро.

Пост главного тренера "Баварии" станет вакантным после завершения нынешнего сезона, поскольку Юпп Хайнкес имеет контракт только до лета. 72-летний специалист согласился возглавить клуб временно, когда осенью прошлого года был уволен итальянец Карло Анчелотти. Он привел мюнхенцев к досрочной победе в Бундеслиге и полуфинале Лиги чемпионов.

Нико Ковач провел 83 матча за сборную Хорватии, на клубном уровне выступал за "Баварию" с 2001 до 2003 года.

Завершил игровую карьеру в 2009 году в австрийском "Зальцбурге", где сразу начал тренерскую деятельность. Также играл за немецкие "Герту", "Байер" и "Гамбург".

Ковач возглавлял сборную Хорватии с 2013 по 2015 год. С 2016 года руководит "Айнтрахтом".

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Баварии" достался "Реал".