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Преследовать машину, чтобы стать всемирно известным: Как пес в Японии попал в Google Maps


фото: nypost.com
Песик из Японии заработал свои 15 минут славы, когда бесстрашно начал преследовать машину Google Maps

Об этом сообщает New York Post.

Автомобиль Google Street View снимал улицы района Кумаге в префектуре Кагосима Японии, когда за ним погналась собачка. Из изображений понятно, что щенок заметил машину с прикрепленной камерой на крыше, когда бегал рядом с лодками на безлюдной дороге.

Решив пообщаться, песик погнался за транспортным средством и в результате оказался на панораме местности. До сих пор неизвестно, имеет ли хозяина четвероногий или он бродячий.

 

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