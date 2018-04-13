Появился официальный саундтрек к "Евровидению-2018"
13 апреля, 2018, 11:07
Композиторы написали новый саундтрек к конкурсу "Евровидение", который пройдет в этом году в Лиссабоне
Мелодию конкурса опубликовали на сайте eurovision.ua.
Португальский вещатель RTP пригласил семерых композиторов к созданию саундтрека. Наиболее точным оказался вариант от Луиса Фигейредо.
- Напомним, первый полуфинал Евровидение-2018 состоится 8 мая, а второй - 10 мая. Melovin выступит последним во втором полуфинале.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-