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Появился официальный саундтрек к "Евровидению-2018"

Композиторы написали новый саундтрек к конкурсу "Евровидение", который пройдет в этом году в Лиссабоне

Мелодию конкурса опубликовали на сайте eurovision.ua.

Португальский вещатель RTP пригласил семерых композиторов к созданию саундтрека. Наиболее точным оказался вариант от Луиса Фигейредо.

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