Полиция имеет видео обстрела ресторана "Хмели-Сунели" из гранатомета
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.
В ведомстве отметили, что инцидент случился около двух часов ночи, когда люди сообщили им о том, что слышали звук, похожий на взрыв.
"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстреляный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - отметили правоохранители.
Полиция обыскала прилегающую территорию и изъяла запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправлены на экспертизу.
Напомним, ранее Вартови.Еспресо сообщили, что ночью ресторан "Хмели-Сунели" и офис "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко, 4/6 обстреляли из гранатомета.
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