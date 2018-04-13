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ONUKA выступит в центре Киева с оркестром. Вход свободный

Украинский проект ONUKA выступит на Почтовой площади в годовщину Чернобыльской трагедии

Концерт состоится 26 апреля.

На сцене появится также и Никита Рубченко. Вместе с ONUKA они исполнят свои хиты. Музыканты презентуют на площади саундтрек к короткометражной ленте "Арка".

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Эта лента - о строительстве защитной арки для разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС в Чернобыле. Фильм сняли в 2016 году. Никита Рубченко стал его музыкальным продюсером.

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