ONUKA выступит в центре Киева с оркестром. Вход свободный
13 апреля, 2018, 15:47
Украинский проект ONUKA выступит на Почтовой площади в годовщину Чернобыльской трагедии
Концерт состоится 26 апреля.
На сцене появится также и Никита Рубченко. Вместе с ONUKA они исполнят свои хиты. Музыканты презентуют на площади саундтрек к короткометражной ленте "Арка".
Эта лента - о строительстве защитной арки для разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС в Чернобыле. Фильм сняли в 2016 году. Никита Рубченко стал его музыкальным продюсером.
- Напомним, британская группа Everything Everything приедет с концертом на мультикультурный фестиваль BELIVE 21-24 июня.
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