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Оккупанты завезут в Луганск большое количество техники на нарушение условий Минска, - ОБСЕ


фото: lug-info
Российские боевики готовятся завезти в оккупированный Луганск большое количество военной техники к 9 мая

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александер Хуг, передает пресс-служба СММ ОБСЕ в Twitter.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая", - заявил Хуг.

Сейчас вооружение уже разместили на окраине Луганска.

  • Напомним, 12 апреля российские наемники 66 раз обстреляли позиции украинской армии, за что один боец АТО погиб, еще один получил ранения.
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