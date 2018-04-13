Оккупанты завезут в Луганск большое количество техники на нарушение условий Минска, - ОБСЕ

13 апреля, 2018, 15:28

Российские боевики готовятся завезти в оккупированный Луганск большое количество военной техники к 9 мая

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александер Хуг, передает пресс-служба СММ ОБСЕ в Twitter.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая", - заявил Хуг.

Сейчас вооружение уже разместили на окраине Луганска.

Хуг: Вооруженные формирования в #Луганск'объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска pic.twitter.com/XvNOYVr9ri — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.