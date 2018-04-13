Обстрел "Хмели-Сунели" и "Киевгорстроя" из гранатомета считают хулиганством
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что все первоочередные следственные действия уже провели. На месте нашли камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела.
Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке.
"Согласно процессуальных руководителей по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, которые совершили это правонарушение, возможно, будет иная правовая квалификация этого события, если установят другие мотивы", - подытожили в МВД.
- Напомним, ранее Вартови.Еспресо сообщили, что ночью ресторан "Хмели-Сунели" и офис "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко, 4/6 обстреляли из гранатомета.
- По данным полиции, неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстреляный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами.
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