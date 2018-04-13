Обстрел "Хмели-Сунели" и "Киевгорстроя" из гранатомета считают хулиганством

13 апреля, 2018, 10:59

Полиция квалифицировала как хулиганство ночной обстрел ресторана "Хмели-Сунели" и офиса "Киевгорстроя" в столице

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что все первоочередные следственные действия уже провели. На месте нашли камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела.

Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке.

"Согласно процессуальных руководителей по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, которые совершили это правонарушение, возможно, будет иная правовая квалификация этого события, если установят другие мотивы", - подытожили в МВД.