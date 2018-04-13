На Луганщине хозяева посадили на цепь и пытали рабочих, которые не справились с ремонтом
Об этом сообщает Нацполиция.
Сообщается, что мужчин в течение трех суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание собственники дома определили для подсобных рабочих, которые не угодили им и не справились с ремонтными работами. За незаконное лишение свободы злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
В Рубежанский отдел полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и заставляли работать.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Незаконное лишение свободы". На данный момент установлены организатор преступления - хозяйка дома, а также все участники уголовного правонарушения.
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