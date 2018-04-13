На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один - получил ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня: они 66 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
На Донецком направлении оккупанты били по позициям в Песках и Водяном из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.
Позиции вблизи Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного накрыли огнем из минометов калибра 82 мм, около Талаковки и Водяного - вооружение БМП, а вблизи Опытного и Шахты "Бутовка" - из зенитной установки.
Враги использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела позиций вблизи Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкиного и Гнутового. Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.
На Луганском направлении укрепления вблизи Троицкого попали под обстрелы из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки. Из минометов калибра 82 мм наемники били по защитникам Крымского, в районе Луганского - из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.
"К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - подытожили в штабе.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-