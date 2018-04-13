На Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке “Толстый”
13 апреля, 2018, 16:36
Командира боевиков с позывным "Толстый" ликвидировали на Донбассе 4 апреля
Об этом сообщает база “Миротворец".
В зоне АТО 4 апреля убили 47-летнего Александра Новикова по кличке Толстый. Он служил в "ДНР" как командир взвода. Сообщается, что ранее он получил ранение в ногу. 6 апреля Новикова похоронили.
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