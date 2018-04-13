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На Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке “Толстый”


фото: myrotvorets.center
Командира боевиков с позывным "Толстый" ликвидировали на Донбассе 4 апреля

Об этом сообщает база “Миротворец".

В зоне АТО 4 апреля убили 47-летнего Александра Новикова по кличке Толстый. Он служил в "ДНР" как командир взвода. Сообщается, что ранее он получил ранение в ногу. 6 апреля Новикова похоронили.

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