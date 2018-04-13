МИД: будем искать компромисс в споре с Румынией в вопросе нацменьшинств

13 апреля, 2018, 09:41

Киев и Бухарест намерены решить вопрос в отношении образования национальных меньшинств в обеих странах

Такое заявление сделали в МИД после встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулеску.

В заявлении говорится, что государства пришли к согласию относительно необходимости нахождения компромисса в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.

Боднар проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений Закона Украины "Об образовании" и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине.

Стороны также обсудили комплекс вопросов украинско-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематику общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику.