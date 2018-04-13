МИД: будем искать компромисс в споре с Румынией в вопросе нацменьшинств
Такое заявление сделали в МИД после встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулеску.
В заявлении говорится, что государства пришли к согласию относительно необходимости нахождения компромисса в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.
Боднар проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений Закона Украины "Об образовании" и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине.
Стороны также обсудили комплекс вопросов украинско-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематику общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- 8 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно украинской реформы образования, которая вызвала критику со стороны Венгрии. Комиссия приняла решение, что неравное отношение к языкам, не относящимся к официальным языкам ЕС, является "проблематичным". Комиссия написала, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7-ю статью закона.
- 11 декабря Венецианская комиссия официально обнародовала решение относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании".
- Госсекретарь МИД Румынии заявил, что румынское правительство считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенную спор по ст. 7 закона "Об образовании".
- Напомним, в отличие от Румынии, Венгрия блокирует дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС.
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