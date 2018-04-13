Между новым налогом для бедных и адвалором: как Минфин пошел на сговор с "табачным картелем"

13 апреля, 2018, 13:42

Украинские власти очень много любят говорить о защите интересов простых граждан. Особенно активно эту тему начинают муссировать с приближением выборов

В современном обществе обеспечение социальной справедливости – это одна из ключевых функций государства.

И практически каждый кандидат будь-то президентские или парламентские, или даже местные выборы обещает населению выполнять эту важную задачу.

Одной из ключевых сфер, где очень четко можно увидеть, о ком и как печется власть, является налогообложение: с кого дерут в три шкуры, а кто получает преференции.

И сейчас довольно показательная история разворачивается на рынке сигарет Украины.

Как бы не старались борцы за здоровый образ жизни, люди продолжают курить по всему миру. И хотя табачная индустрия за последние 50 лет утратила часть маржи, она до сих пор остается сверхприбыльным делом. В Украине, где курильщиков, по оценкам Всемирного банка, 7,2 млн, международные табачные кампании являются одними из крупнейших налогоплательщиков.

В последние годы акциз на сигареты, а соответственно и их стоимость, растут с завидной регулярностью. Это неизбежный процесс характерный для многих развивающихся стран и с этим приходится мириться, как производителям, так и потребителям табачных изделий.

Другой вопрос, как это повышение происходит. Среди украинцев есть и богатые и бедные курильщики.

По оценкам участников рынка, дешевые сигареты покупают 2-3 млн потребителей – треть от всех курильщиков.

Стоимость сигарет низшего ценового сегмента составляет 18-22 грн.

При этом акцизный налог, что на "Приму" стоимостью 24 грн, что на "Мальборо" - 39,69 грн. платиться одинаковый – 15,46 грн. К сигаретам стоимостью выше 40 грн начинает применяться дополнительный сбор - адвалорная ставка в размере 12%.

Уровень жизни многих украинцев сегодня далек от среднего – не живут, а выживают от зарплаты до зарплаты. Они и так себе могут с трудом могут позволить покупать сигареты за 18-22 грн.

Так что вряд ли подорожание самых дешевых сигарет даст значимый позитивный эффект, люди просто не смогут потянуть новые цены и перейдут на контрафакт или же начнут еще больше экономить на других товарах и продуктах, с которых тоже платится налог.

В итоге – рост "серого" рынка, падение покупательской способности и нагнетание социального напряжения.

"Давайте смотреть на реалии - люди курят, они тратят на это деньги. Если раньше они курили одни сигареты за одну цену, то теперь они курят сигареты дешевле, потому что у них этих денег не хватает. Им говорят: "Нет, друзья, мы не даем вам возможности теперь курить дешевые и приравниваем их к цене дорогих". А отечественным компаниям, которые их производят, говорят: "Теперь вы просто будете платить за это больше". При этом цена на сигареты транснациональных компаний, иностранных, не изменится. Если это называется поддержкой национального производителя, то у меня возникает огромный вопрос: а кто все это контролирует?", - высказал свое мнение относительно ситуации народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов в эфире 112.ua.

Вот здесь и впору задуматься о принципе социальной справедливости, когда все платят налог, но только богатые больше, а бедные меньше. Для этого в свое время и была создана адвалорная ставка, которая как раз и обеспечивает большие налоговые поступления с более дорогих сигарет.

В Украине адвалор практически не задействуется, поскольку стоимость всех популярных марок сигарет ниже 40 грн.

В Европе, напротив, адвалорная ставка используется довольно активно и в некоторых странах достигает 52%. Конечно в странах ЕС любые сигареты стоят значительно дороже, чем в Украине, но и уровень жизни там на несколько порядков выше. В Европе цены соответствуют уровню доходов, чего не скажешь про Украину.

Но вернемся к адвалорной ставке, в развитых странах богатый платит больше налогов, чем бедный, и если, к примеру, обеспеченный европейский курильщик не хочет больше переплачивать за элитные сигареты, он может подобрать себе марку, которая его устроит по цене, а бедный будет покупать те сигареты, которые облагаются меньшим сбором.

Такой же принцип, но с поправкой на украинские реалии можно применить у нас в стране.

"Минимальным акцизом гарантируем поступления в бюджет, НДС тоже входит в базу, специфической ставкой облагается количество выпускаемых сигарет, а адвалорная часть срезает премиальную маржу с тех потребителей, у которых, грубо говоря, есть деньги и которые могут это платить" - поясняет в интервью depo.ua общепринятую специфику налогообложения табачной продукции директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине Олег Стрекаль.

Скажите, кому будет проще заплатить лишние 4-5 гривен за сигареты: любителю "Мальборо", или работяге, который покупает курево по 18 грн? Пойдет ли потребитель элитной продукции за контрафактом к бабульке на рынок, или, может, ему придется выбирать между пачкой сигарет и дешевой колбасой. Где будет более прогнозируемый позитивный эффект для бюджета в виде дополнительных поступлений? Ответ лежит на поверхности!

Это конечно не выгодно, но, по крайней мере, приемлемо для потребителей средних и дорогих марок – у них то как раз остается альтернатива.

Но такой подход очень не нравится производителям сигарет этих ценовых категорий. В Украине это три международные компании: Бритиш Американ Тобакко, Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина. Такой себе "табачный картель".

И при правительстве Арсения Яценюка, и в Кабмине Владимира Гройсмана появлялись инициативы о введении эффективной адвалорной ставки, но международные «табачники» каждый раз «топили» все эти идеи. В последний раз попытка ввести адекватную адвалорную ставку провалилась осенью прошлого года.

"Борьба за адвалор имеет смысл с точки зрения эффективности фискальной политики и наполнения госбюджета. Но эту позицию, похоже, сдали лоббистам из Филипп Моррис и Джапан Тобакко", - так в блоге на Новое Время. Бизнес прокомментировал происходящее руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский.

Но международные табачные концерны не только блокируют введение альвадора, они также всеми методами стараются вытеснить с украинского рынка мелкие отечественные компании, которые как раз и занимаются производством дешевых сигарет.

В марте текущего года Бритиш-Амекэн Тобакко, Филип Моррис Украина и Джей Ти Интернешнл Украина предложили повысить цены на дешевые сигареты до уровня среднего сегмента. Несмотря на протесты украинских производителей и компании Империал Тобако, Министерство финансов одобрило эту идею, а госсекретарь Минфина Капинус уже разработал соответствующий законопроект. Если он будет принят, то в Украине фактически будет установлена минимальная цена на сигареты на уровне 26,8 грн за пачку. Повышение же акцизных сборов для дорогого и среднего сегментов не предусмотрено.

Это напрямую противоречит положениям 4 Налогового кодекса Украины, закону Украины "О ценах и ценообразовании", Директиве ЕС 2011/64 / EU о структуре и ставке акцизного налога на табачные изделия, а также основополагающим нормам ВТО.

Эффект для бюджета от такого повышения «минималки» эксперты оценивают в максимум 500 миллионов гривен в год, а вот перспективы банкротства украинских производителей весьма реалистичны. Цена сегодня – это их основное преимущество перед именитыми брендами, если их заставят повысить стоимость продукции, она просто не выдержат конкуренции и вылетят с рынка. В то же время, дополнительные поступления в бюджет при введении адвалорной ставки могут достичь 8 миллиардов гривен.

И этого не могут не понимать в Минфине и Государственной фискальной службе, которая, по слухам, уже поддержала законопроект.

"Очень показательная иллюстрация того, как в стране, где власть захватила компрадорская буржуазия, транснациональные компании разоряют местных производителей, ко взаимной выгоде договариваясь с политиками и чиновниками. В данном случае, международные табачные компании выдавливают с рынка производителей дешевых украинских сигарет", - комментирует происходящее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Хотелось бы, чтобы эксперт оказался неправ.

Будем надеяться на оперативную реакцию на происходящее со стороны главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, председателя Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, глав Министерства юстиции и Минагрополитики Павла Петренко и Максима Мартынюка, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.