Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала

13 апреля, 2018, 13:11

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспрпесо.TV.

В эту стадию соревнований попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", французский "Марсель" и австрийский "Зальцбург".

При жеребьевке посев не использовался, а в итоге сформировались следующие полуфинальные пары.

"Марсель" - "Зальцбург"

"Арсенал" - "Атлетико"