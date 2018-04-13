Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
13 апреля, 2018, 13:11
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспрпесо.TV.
В эту стадию соревнований попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", французский "Марсель" и австрийский "Зальцбург".
При жеребьевке посев не использовался, а в итоге сформировались следующие полуфинальные пары.
"Марсель" - "Зальцбург"
"Арсенал" - "Атлетико"
- "Зальцбург" 12 апреля в ответном четвертьфинале разгромил итальянский "Лацио", который на предыдущей стадии выбил киевское "Динамо".
- Первые полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, повторные - 3 мая.
- Финал Лиги Европы 16 мая будет принимать французский Лион.
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