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Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала


фото: twitter.com/EuropaLeague
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспрпесо.TV.

В эту стадию соревнований попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", французский "Марсель" и австрийский "Зальцбург".

При жеребьевке посев не использовался, а в итоге сформировались следующие полуфинальные пары.

"Марсель" - "Зальцбург"

"Арсенал" - "Атлетико"

 

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