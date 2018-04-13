Лига Европы: определились все полуфиналисты
13 апреля, 2018, 10:44
Состоялись повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала. Повторные матчи
ЦСКА (Россия) - "Арсенал" (Англия) 2:2
Голы: Чалов, 39; Набабкин, 50 - Уэлбек, 75; Рэмзи, 90+2
Первый матч - 1:4
"Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 5:2
Голы: Ильсанкер, 6 (автогол); Сарр, 9; Товен, 38; Пайет, 60; Сакаи, 90+4 - Брума, 2; Огюстен, 55
Первый матч - 0:1
"Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия) 4:1
Голы: Даббур, 56; Айдара, 72; Хи Чан Хван, 74; Лайнер, 76 - Иммобиле, 55
Первый матч - 2:4
"Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания) 1:0
Гол: Монтеро, 28
Первый матч - 0:2
Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне.
- Последний представитель Украины в Лиге Европы - "Динамо" - вылетел в 1/8 финала, уступив итальянскому "Лацио".
- В среду определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.
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