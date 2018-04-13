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Лига Европы: определились все полуфиналисты


фото: uefa.com
Состоялись повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/4 финала. Повторные матчи

ЦСКА (Россия) - "Арсенал" (Англия) 2:2

Голы: Чалов, 39; Набабкин, 50 - Уэлбек, 75; Рэмзи, 90+2

Первый матч - 1:4

"Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 5:2

Голы: Ильсанкер, 6 (автогол); Сарр, 9; Товен, 38; Пайет, 60; Сакаи, 90+4 - Брума, 2; Огюстен, 55

Первый матч - 0:1

"Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия) 4:1

Голы: Даббур, 56; Айдара, 72; Хи Чан Хван, 74; Лайнер, 76 - Иммобиле, 55

Первый матч - 2:4

"Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания) 1:0

Гол: Монтеро, 28

Первый матч - 0:2

Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне.

 

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