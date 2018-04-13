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Лавров: У России есть доказательства, что химатака в Сирии - это постановка


фото: Радио Свобода
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства "постановки" химической атаки в Сирии

Об этом сообщает "AP".

Лавров заявил, что Москва имеет "неопровержимые доказательства" того, что химическая атака в сирийском городе Дума была "постановкой".

Ответственность за нее он возложил на "спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Что именно это за государство, он не уточнил.

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