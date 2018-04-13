Лавров: У России есть доказательства, что химатака в Сирии - это постановка
13 апреля, 2018, 22:05
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства "постановки" химической атаки в Сирии
Об этом сообщает "AP".
Лавров заявил, что Москва имеет "неопровержимые доказательства" того, что химическая атака в сирийском городе Дума была "постановкой".
Ответственность за нее он возложил на "спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Что именно это за государство, он не уточнил.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- 13 апреля американская власть определила восемь целей в Сирии, по которым может нанести авиаудары.
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