Лавров: У России есть доказательства, что химатака в Сирии - это постановка

13 апреля, 2018, 22:05

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства "постановки" химической атаки в Сирии

Об этом сообщает "AP".

Лавров заявил, что Москва имеет "неопровержимые доказательства" того, что химическая атака в сирийском городе Дума была "постановкой".

Ответственность за нее он возложил на "спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Что именно это за государство, он не уточнил.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте