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Компания "М.С.Л." впервые стала партнером исследования "Центра "Развитие КСО"

Впервые за 7 лет в Украине провели исследование на определение уровня ответственности украинского бизнеса перед обществом

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

В рамках мониторинга проанализировали деятельность 400 коммерческих организаций. Согласно выводам всеукраинского исследования по внедрению украинскими компаниями КСО-практик наиболее распространенным в Украине направлением реализации корпоративной социальной ответственности компаний является улучшение условий труда, благотворительная помощь, помощь воинам АТО и жителям зоны АТО.

Впервые одним из партнеров "Центра "Развитие КСО" в проведении этого исследования стал оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

Руководитель "Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина считает, что привлечение бизнеса в такие исследования говорит также о социальной ответственности таких компаний.

"Мы обратились в компанию и нам очень приятно, что "М.С.Л" поддержало и таким образом позволило нам немножко больше привлечь респондентов”, - говорит Марина Сапрыкина.

"М.С.Л." уже почти 50 лет демонстрирует свою активную социальную позицию, ведь главная задача лотерей - обеспечить финансирование важных социальных проектов, на которые не хватает средств из государственного бюджета.

Вице-президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгений Власенко говорит, что девиз европейских лотерей "Given back to society" -  возвращать назад обществу. Поэтому очень важно, что люди, которые играют в лотереи, знали, что те средства, которые поступают от лотерей, используются на определенные социальные потребности.

Компания уже не впервые приняла участие в конкурсе кейсов на социальную тематику. В этом году компания "М.С.Л." представила проект "Лотереи - источник развития культуры в цивилизованных странах", который посвящен поддержке киевского международного кинофестиваля "Молодость" в общем и в 2017 году в частности.

"Это самый выдающийся за всю историю Украины фестиваль, который имеет очень хорошую историю, который дал путевку в жизнь многим молодым представителям киноискусства. И вообще это естественная поддержка культуры и спорта, которую делают лотерейные операторы Европы, а поскольку наша компания является членом европейской лотерейной ассоциации с 1993 года, то мы поддерживаем те принципы и философию европейских лотерей - возвращать обществу", - объясняет Евгений Власенко.

По поводу основных выводов исследования по внедрению украинскими компаниями КСО-практик, нынешние результаты, по сравнению с 2010 годом, продемонстрировали лучшие показатели, в частности, уже 83% отечественных компаний внедряют политику социальной ответственности, а главными причинами этого у половины исследованных структур на первом месте оказались моральные соображения. Детальный отчет по корпоративной социальной ответственности в Украине планируется представить в мае 2018 года.

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