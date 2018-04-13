Командира Криворожской воинской части понизили в звании из-за советских флагов на параде
13 апреля, 2018, 23:06
Командара воинской части, нацгвардейцы которой прошли в Кривом Роге под советскими флагами, понизили в должности
Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на официальный ответ Нацгвардии.
Командира Нацгвардии Вячеслава Мельника понизили в должности из-за скандала с флагами СССР на параде.
- Напомним, 22 февраля в Кривом Роге во время мероприятий по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков бойцы Национальной гвардии Украины шагали с советской символикой - красными флагами. В мероприятиях также задействовали военную технику - танк Т-34 с советским гербом.
- Впоследствии полиция открыла уголовное производство по этому делу.
- 28 февраля стало известно, что командира Криворожской воинской части Вячеслава Мельника отстранили от исполнения обязанностей.
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