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Командира Криворожской воинской части понизили в звании из-за советских флагов на параде

Командара воинской части, нацгвардейцы которой прошли в Кривом Роге под советскими флагами, понизили в должности

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на официальный ответ Нацгвардии.

Командира Нацгвардии Вячеслава Мельника понизили в должности из-за скандала с флагами СССР на параде.

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