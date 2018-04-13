Когда начнется масштабное испытание украинских крылатых ракет. Прогноз СНБО

13 апреля, 2018, 15:10

Масштабные испытания крылатых ракет украинского производства должны состояться в конце этого года

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но масштабные, где-то в конце этого года", - подчеркнул он.

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Отметим, 30 декабря состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели.

Турчинов тогда заметил, что дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия.

Также секретарь СНБО отметил, что Вооруженные силы Украины в следующем году уже будут иметь на вооружении отечественную крылатую ракету.