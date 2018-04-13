Когда начнется масштабное испытание украинских крылатых ракет. Прогноз СНБО
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но масштабные, где-то в конце этого года", - подчеркнул он.
Читайте также: Ответ на угрозу ЧФ РФ. На что способна украинская крылатая ракета "Нептун"
Отметим, 30 декабря состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели.
Турчинов тогда заметил, что дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия.
Также секретарь СНБО отметил, что Вооруженные силы Украины в следующем году уже будут иметь на вооружении отечественную крылатую ракету.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-