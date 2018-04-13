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Когда АТО станет Операцией объединенных сил. Порошенко назвал точную дату

По словам Петра Порошенко, формат АТО должен измениться на Операцию объединенных сил 30 апреля

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Статус Антитеррористической операции на Востоке Украины будет изменен на Операцию объединенных сил 30 апреля этого года.

"Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой", - отметил президент.

Он напомнил, что сейчас Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины. По его словам, "взаимодействие между СБУ и придающимися подразделениями ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии является абсолютно другим не таким, которое предусмотрено в Законе о реинтеграции Донбасса".

"Руководство переходит к Вооруженным Силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным Силам Украины", - сообщил президент.

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Напомним, что 16 марта командующим Объединенных сил на Донбассе был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

Впоследствии Наев рассказал, что главное отличие АТО и ООС заключается в подчиненности.

Недавно спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк отметил,

АТО и ООС будут проходить параллельно, пока президент не подпишет соответствующий приказ.

Ранее президент Украины отметил, что дата окончания АТО будет в мае.

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