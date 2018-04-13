Фабрика троллей и порно с Клинтон. Как на Reddit начали бороться с российскими кремлеботами

13 апреля, 2018, 12:10

Администрация форума Reddit обнаружила на своем ресурсе 944 аккаунта, которые могут быть связаны с "Агентством интернет-исследований", известном как "фабрика троллей"

Об этом сообщил основатель и исполнительный директор сайта Стив Хаффман.

Он отметил, что первые 145 подозрительных профилей были заблокированы еще до начала внутреннего расследования о попытке России использовать Reddit в политических целях, то есть до выборов президента США в 2016 году.

В сообщении Хаффман также опубликовал ссылки на все подозрительные аккаунты, которые через некоторое время удалят, поэтому пока у всех желающих есть возможность ознакомиться с данными профилями.

Так же, по словам Стива Хаффмана, с 944 выявленных аккаунтов, 8 профилей имели негативную карму, 662 профиляи имели нулевую карму, 203 профиля имели от 1 до 999 кармы, 58 профилей имели от 1 000 до 9 999 кармы и 13 профилей имели 10 000+ кармы.

К тому же, на одном из самых популярных аккаунтов под ником Rubinjer обнаружили фейковое порнографическое GIF-видео с участием бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Впоследствии оно было опубликовано на других популярных ресурсах, в том числе на Pornhub, где набрало более 250 тыс. просмотров.

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