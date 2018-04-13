Фабрика троллей и порно с Клинтон. Как на Reddit начали бороться с российскими кремлеботами
Об этом сообщил основатель и исполнительный директор сайта Стив Хаффман.
Он отметил, что первые 145 подозрительных профилей были заблокированы еще до начала внутреннего расследования о попытке России использовать Reddit в политических целях, то есть до выборов президента США в 2016 году.
В сообщении Хаффман также опубликовал ссылки на все подозрительные аккаунты, которые через некоторое время удалят, поэтому пока у всех желающих есть возможность ознакомиться с данными профилями.
Так же, по словам Стива Хаффмана, с 944 выявленных аккаунтов, 8 профилей имели негативную карму, 662 профиляи имели нулевую карму, 203 профиля имели от 1 до 999 кармы, 58 профилей имели от 1 000 до 9 999 кармы и 13 профилей имели 10 000+ кармы.
К тому же, на одном из самых популярных аккаунтов под ником Rubinjer обнаружили фейковое порнографическое GIF-видео с участием бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Впоследствии оно было опубликовано на других популярных ресурсах, в том числе на Pornhub, где набрало более 250 тыс. просмотров.
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- 16 февраля 2018 годаминистерство юстиции США обвинило 13 граждан России во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По данным американских властей, сотрудники "Агентства интернет-исследований" пытались манипулировать общественным мнением, массово создавая в соцсетях под фейковый именами группы и посты в поддержку Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон.
- Ранее об операции по зачистке своих ресурсов от "троллей" отчитывались руководству Facebook и Twitter.
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