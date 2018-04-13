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Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки охранников


фото: Reader's Digest
Туристам закрыли доступ к Эйфелевой башне из-за забастовки сотрудников службы охраны

Об этом сообщает пресс-служба туристической достопримечательности в Twitter.

"В пятницу, 13 апреля, из-за забастовки части сотрудников службы безопасности доступ к Эйфелевой башне закрыт. Окружающие сады и эспланада остаются открытыми", - говорится в сообщении.

Впоследствии в комментариях пресс-служба сообщила о недоступности для туристов ресторанов в башне, а также садов и эспланады.

Туристов, которые заранее купили билеты на башню, просят не волноваться, все деньги им вернут в ближайшее время.

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