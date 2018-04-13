Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки охранников

13 апреля, 2018, 22:57

Туристам закрыли доступ к Эйфелевой башне из-за забастовки сотрудников службы охраны

Об этом сообщает пресс-служба туристической достопримечательности в Twitter.

"В пятницу, 13 апреля, из-за забастовки части сотрудников службы безопасности доступ к Эйфелевой башне закрыт. Окружающие сады и эспланада остаются открытыми", - говорится в сообщении.

Friday 13th, April, due to a strike of a part of the company security staff, the opening of the Eiffel Tower is closed. The gardens and the esplanade are open. Follow us on Twitter (@laTourEiffel) and Facebook (@TourEiffel) for information.#EiffelTower pic.twitter.com/DSnixIVO2O — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 13 апреля 2018 г.

Впоследствии в комментариях пресс-служба сообщила о недоступности для туристов ресторанов в башне, а также садов и эспланады.