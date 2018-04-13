Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки охранников
Об этом сообщает пресс-служба туристической достопримечательности в Twitter.
"В пятницу, 13 апреля, из-за забастовки части сотрудников службы безопасности доступ к Эйфелевой башне закрыт. Окружающие сады и эспланада остаются открытыми", - говорится в сообщении.
Friday 13th, April, due to a strike of a part of the company security staff, the opening of the Eiffel Tower is closed. The gardens and the esplanade are open. Follow us on Twitter (@laTourEiffel) and Facebook (@TourEiffel) for information.#EiffelTower pic.twitter.com/DSnixIVO2O— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 13 апреля 2018 г.
Впоследствии в комментариях пресс-служба сообщила о недоступности для туристов ресторанов в башне, а также садов и эспланады.
UPDATE at 12:20 t access the restaurants 58TE and Jules Verne is not possible.— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 13 апреля 2018 г.
UPDATE : access to the gardens and the esplanade is not possible— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 13 апреля 2018 г.
Туристов, которые заранее купили билеты на башню, просят не волноваться, все деньги им вернут в ближайшее время.
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