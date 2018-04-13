ЕС может ввести санкции против Венгрии

13 апреля, 2018, 08:23

Представители Европарламента представили проект постановления, призывающий депутатов ЕС проверить, существует ли реальная опасность серьезного нарушения Венгрией основных ценностей Евросоюза

Об этом сообщает пресс-центр Европарламента.

Отмечается, что в пленарной постановлении от мая 2017 депутаты Европарламента указали, что ситуация в стране оправдывает инициирование подобной процедуры, которая может привести к санкциям в отношении Венгрии, включая временное лишение избирательных прав в Совете ЕС.

Проект постановления представила докладчик комитета Европарламента Джудит Саргентини. Она отметила, что венгры больше не могут рассчитывать на основные права, которые на территории Европы воспринимаются как нечто обыденное.

"В Европе мы уважаем человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и справедливым", - отметила Саргентини.

Отмечается, что голосование Комитета по гражданским свободам в этом вопросе запланировано на июнь, после чего его вынесут на голосование в парламент в сентябре.

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