ЕС может расширить санкции против России накануне саммита в июне, - журналист

13 апреля, 2018, 10:28

Евросоюз может расширить антироссийские санкции накануне саммита Европейского совета в июне

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят отношения с Россией в понедельник. Никаких новых мероприятий не ожидается, но не исключается расширение санкций накануне саммита Европейского совета в июне", - подчеркнул он.

Отметим, ранее Йозвяк также отметил, что ряд стран ЕС готовят дипломатический бойкот Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

EU foreign ministers will debate relations with #Russia on Monday. no new measures expected but do not rule out more sanctions in the run up to the #EUCO in June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 апреля 2018 г.