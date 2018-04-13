ЕС может расширить санкции против России накануне саммита в июне, - журналист
13 апреля, 2018, 10:28
Евросоюз может расширить антироссийские санкции накануне саммита Европейского совета в июне
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят отношения с Россией в понедельник. Никаких новых мероприятий не ожидается, но не исключается расширение санкций накануне саммита Европейского совета в июне", - подчеркнул он.
Отметим, ранее Йозвяк также отметил, что ряд стран ЕС готовят дипломатический бойкот Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
EU foreign ministers will debate relations with #Russia on Monday. no new measures expected but do not rule out more sanctions in the run up to the #EUCO in June. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 апреля 2018 г.
- Напомним, Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля.
- Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с гитлеровской Олимпиадой. Споры относительно участия Великобритании в чемпионате мира по футболу в России усилились после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
- Президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-