 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС может расширить санкции против России накануне саммита в июне, - журналист

Евросоюз может расширить антироссийские санкции накануне саммита Европейского совета в июне

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят отношения с Россией в понедельник. Никаких новых мероприятий не ожидается, но не исключается расширение санкций накануне саммита Европейского совета в июне", - подчеркнул он.

Отметим, ранее Йозвяк также отметил, что ряд стран ЕС готовят дипломатический бойкот Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать