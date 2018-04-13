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День на фронте: 20 обстрелов, никто не пострадал


фото: Facebook
В течение 13 апреля российско-оккупационные войска осуществили 20 обстрелов украинских опорных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями оружие. В частности на Луганском направлении из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм оккупанты применяли в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На Донецком направлении с 82-мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по нашим укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - возле Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

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