Британцы Everything Everything выступят на украинском фестивале BELIVE

13 апреля, 2018, 13:39

Британская группа Everything Everything приедет с концертом на мультикультурный фестиваль BELIVE 21-24 июня

Бэнд выступит на сцене НСК "Олимпийский".

В Киеве они представят новый альбом A Fever Dream, который вышел в 2017 году.

Everything Everything — инди-рок группа из Британии. Эксцентричный вокал и жесткий ритм — главные фишки бэнда.

"Everything Everything выступят перед гостями не только с песнями последнего альбома, они споют любимые хиты и треки со свежего мини-альбома "A Deeper Sea", - говорят организаторы.

BELIVE — это мультикультурное событие, которое объединяет активности: кино, музыку, стендап, блоггинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и прочее. За каждым из направлений закреплены свои хедлайнеры.

Музыкальная часть будет самой масштабной, для нее отведено сразу 3 сцены. На одной будут звучать мировые кумиры, на второй — украинские артисты, а на третий будут играть электронные музыканты.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, kontramarka.ua и karabas.com.