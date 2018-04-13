Британцы Everything Everything выступят на украинском фестивале BELIVE
Бэнд выступит на сцене НСК "Олимпийский".
В Киеве они представят новый альбом A Fever Dream, который вышел в 2017 году.
Everything Everything — инди-рок группа из Британии. Эксцентричный вокал и жесткий ритм — главные фишки бэнда.
"Everything Everything выступят перед гостями не только с песнями последнего альбома, они споют любимые хиты и треки со свежего мини-альбома "A Deeper Sea", - говорят организаторы.
BELIVE — это мультикультурное событие, которое объединяет активности: кино, музыку, стендап, блоггинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и прочее. За каждым из направлений закреплены свои хедлайнеры.
Музыкальная часть будет самой масштабной, для нее отведено сразу 3 сцены. На одной будут звучать мировые кумиры, на второй — украинские артисты, а на третий будут играть электронные музыканты.
Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, kontramarka.ua и karabas.com.
- Ранее первым хедлайнером главной сцены организаторы заявили легендарный джаз-фанк группа из Британии Jamiroquai.
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