 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Британцы Everything Everything выступят на украинском фестивале BELIVE

Британская группа Everything Everything приедет с концертом на мультикультурный фестиваль BELIVE 21-24 июня

Бэнд выступит на сцене НСК "Олимпийский".

В Киеве они представят новый альбом A Fever Dream, который вышел в 2017 году.

Everything Everything — инди-рок группа из Британии. Эксцентричный вокал и жесткий ритм — главные фишки бэнда.

"Everything Everything выступят перед гостями не только с песнями последнего альбома, они споют любимые хиты и треки со свежего мини-альбома "A Deeper Sea", - говорят организаторы.

BELIVE — это мультикультурное событие, которое объединяет активности: кино, музыку, стендап, блоггинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и прочее. За каждым из направлений закреплены свои хедлайнеры.

Музыкальная часть будет самой масштабной, для нее отведено сразу 3 сцены. На одной будут звучать мировые кумиры, на второй — украинские артисты, а на третий будут играть электронные музыканты.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, kontramarka.ua и karabas.com.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

13 апреля, 2018 пятница

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать