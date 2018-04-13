Бой Усик - Гассиев перенесли
Поединок состоится не 11 мая, как планировалось ранее, а летом, заявил организатор WBSS Калле Зауэрланд в twitter.
"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", - написал Зауэрланд.
UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.
Таким образом, финальный бой WBSS между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Усиком и обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым состоится летом. Место поединка не уточняется, хотя ранее сообщалось, что он состоится в Саудовской Аравии.
- Александр Усик в полуфинале WBSS победил по очкам латыша Майриса Бриедиса и отобрал у него титул WBC.
- Мурат Гассиев в 1/2 финала серии нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.
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