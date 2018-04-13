Бой Усик - Гассиев перенесли

13 апреля, 2018, 10:30

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым отложили на другую дату

Поединок состоится не 11 мая, как планировалось ранее, а летом, заявил организатор WBSS Калле Зауэрланд в twitter.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", - написал Зауэрланд.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

Таким образом, финальный бой WBSS между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Усиком и обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым состоится летом. Место поединка не уточняется, хотя ранее сообщалось, что он состоится в Саудовской Аравии.

Александр Усик в полуфинале WBSS победил по очкам латыша Майриса Бриедиса и отобрал у него титул WBC.

Мурат Гассиев в 1/2 финала серии нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.

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