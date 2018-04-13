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Бой Усик - Гассиев перенесли


фото: isport.ua
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым отложили на другую дату

Поединок состоится не 11 мая, как планировалось ранее, а летом, заявил организатор WBSS Калле Зауэрланд в twitter.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", - написал Зауэрланд.

Таким образом, финальный бой WBSS между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Усиком и обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым состоится летом. Место поединка не уточняется, хотя ранее сообщалось, что он состоится в Саудовской Аравии.

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