Атаки России на Украину через соцсети стали частью гибридной войны, - Аваков
Об этом глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил во время выступления на форуме по безопасности в Киеве, передает Еспресо.TV.
"Совсем недавно была создана рабочая группа в Министерстве внутренних дел и было возбуждено соответствующее уголовное дело, я думаю, что в ближайшее время мы покажем обществу, сотрудничая с киберполициями наших партнеров, ту сеть международного негативного влияния агрессора, которое он оказывает на наше информационное поле и мы должны сделать выводы. Мы должны сделать все, чтобы агрессивные средства нападения на Украину, в том числе через средства медиакоммуникаций, были прекращены", - заявил Аваков.
По словам главы МВД, фэйковая информация и целенаправленные атаки через социальные сети со стороны РФ на Украину стали частью гибридной войны.
"Мы должны говорить о нашей безопасности с точки зрения внутреннего положения в стране. Вы все видите и следите за конфликтами, которые происходят в Европе, США, и действиями фейковой информации...Манипуляции через соцсети. Наши западные коллеги жалуются на десятки тысяч фейковых сайтов, которые распространяют фейковую информацию. Но мы это представляем. Знаем, о чем идет речь - о фейковых информационных и целенаправленных атаках, в том числе, через соцсети, со стороны РФ на Украину...Эти фейки стали мемами, атаки стали частью гибридной войны. Пришло время осознать это не только нам, но и всему миру, настало время положить этому конец", - заявил Аваков.
- Напомним, 12 апреля начался 11-й Киевский Безопасностный Форум, который будет проходить до 13 апреля. Канал Еспресо транслирует форум.
- Посол и постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке Вашингтоном членства Украины в Североатлантическом Альянсе.
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