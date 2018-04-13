Атаки России на Украину через соцсети стали частью гибридной войны, - Аваков

13 апреля, 2018, 12:50

В ближайшее время обществу будет показана сеть международного негативного влияния, которое оказывает Россия на информационное поле Украины

Об этом глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил во время выступления на форуме по безопасности в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Совсем недавно была создана рабочая группа в Министерстве внутренних дел и было возбуждено соответствующее уголовное дело, я думаю, что в ближайшее время мы покажем обществу, сотрудничая с киберполициями наших партнеров, ту сеть международного негативного влияния агрессора, которое он оказывает на наше информационное поле и мы должны сделать выводы. Мы должны сделать все, чтобы агрессивные средства нападения на Украину, в том числе через средства медиакоммуникаций, были прекращены", - заявил Аваков.

По словам главы МВД, фэйковая информация и целенаправленные атаки через социальные сети со стороны РФ на Украину стали частью гибридной войны.

"Мы должны говорить о нашей безопасности с точки зрения внутреннего положения в стране. Вы все видите и следите за конфликтами, которые происходят в Европе, США, и действиями фейковой информации...Манипуляции через соцсети. Наши западные коллеги жалуются на десятки тысяч фейковых сайтов, которые распространяют фейковую информацию. Но мы это представляем. Знаем, о чем идет речь - о фейковых информационных и целенаправленных атаках, в том числе, через соцсети, со стороны РФ на Украину...Эти фейки стали мемами, атаки стали частью гибридной войны. Пришло время осознать это не только нам, но и всему миру, настало время положить этому конец", - заявил Аваков.