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Астронавты NASA ответили на 50 топ-вопросов о своей работе в космосе

NASA опубликовала ролик на YouTube-канале издания Wired, в котором астронавты отвечают на самые распространенные вопросы о космосе, их работе, бытовых и абсурдных моментах

В ролике снялись Джеффри Хоффман, Крис Хадфилда, Джерри Линенджер, Леланд Мелвин, Мэй Дж. Джеймисон, Майкл Массимино и Николь Стотт. Они ответили на 50 вопросов о быте в космосе, которые чаще всего гуглят пользователи. Может ли пространство закончиться, могут ли летать птицы в космосе, сколько получают астронавты?

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