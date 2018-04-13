Астронавты NASA ответили на 50 топ-вопросов о своей работе в космосе
13 апреля, 2018, 11:10
NASA опубликовала ролик на YouTube-канале издания Wired, в котором астронавты отвечают на самые распространенные вопросы о космосе, их работе, бытовых и абсурдных моментах
В ролике снялись Джеффри Хоффман, Крис Хадфилда, Джерри Линенджер, Леланд Мелвин, Мэй Дж. Джеймисон, Майкл Массимино и Николь Стотт. Они ответили на 50 вопросов о быте в космосе, которые чаще всего гуглят пользователи. Может ли пространство закончиться, могут ли летать птицы в космосе, сколько получают астронавты?
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота на "имя" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
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