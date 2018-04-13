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24 кг купюр по 1 гривне: как киевлянин пытался отправить в Гонконг кучу денег


фото: Facebook
Сотрудники таможни остановили незаконную посылку с купюрами 1 гривни в Гонконг

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По документам, указанное отправление должно содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту, во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту в купюрах номиналом 1 гривня, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

Отмечается, что Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности.

В результате на украинца составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей “Пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке”

Сейчас деньги изъяты по этому протоколу.

 

 
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