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Известные арбитры рассказали, был ли пенальти в ворота "Ювентуса"


фото: REUTERS
Авторитетные рефери высказались относительно справедливости назначенного пенальти в ворота "Ювентуса" в матче против "Реала" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Daily Mail.

Англичанин Грэм Полл и испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес разошлись во мнениях, относительно эпизода с назначением арбитром Майклом Оливером пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

Гол, который вывел "Реал" в следующий раунд, был забит с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное время. Кроме этого, англичанин удалил за споры голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

"Оливер лишь в январе был привлечен к элитной группе судей, но оправдал доверие сильным судейством в Мадриде. Англичанин оказался довольно смелым и назначил пенальти, реализовав который "Реал" вышел в полуфинал. Он сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивные споры", - сказал Полл.

Іттурральде считает, что пенальти был назначен ошибочно, после контакта защитника туринцев Медхи Бенатия и форварда мадридцев Лукаса Васкеса.

"Прикосновения сзади в этом эпизоде недостаточно. Он не должен был назначать пенальти", - заявил испанский арбитр, который ранее судил матчи Лиги чемпионов и других крупных турниров.

  • В итоге "Реал" проиграл дома "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч - 3:0) пробился в полуфинал.
  • Кроме "Реала" полуфиналистами Лиги чемпионов стали немецкая "Бавария", итальянская "Рома" и английский "Ливерпуль".
  • Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском городе Ньон.
  • Финал Лиги чемпионов 26 мая будет принимать Киев.

 

 

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