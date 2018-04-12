Из Житомирской колонии сбежал опасный убийца: СМИ выяснили, кто он такой

12 апреля, 2018, 11:25

29-летний Александр Козел, осужденный за умышленное убийство и кражу, отсидел большую часть срока и убежал

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, заключенный сбежал из Житомирской колонии 10 апреля. Обстоятельства побега пока неизвестны.

По данным СМИ, Александр Козел попал в тюрьму в 2009 году - зарезал ножом товарища. Ему дали 13 лет, из которых мужчина отсидел 9. Для поощрения добросовестного узника перевели в центр реабилитации с менее жесткими правилами, где Александр провел полгода. Когда его поймают, срок заключения увеличится еще на пять лет.

По факту побега открыто уголовное производство и распространены особые приметы мужчины.

Он имеет среднее телосложение, шрам над правым глазом, татуировка "САНЯ" на пальцах левой руки и смерть с косой на предплечье. Правоохранители предупреждают - беглец может быть опасным.