Из Житомирской колонии сбежал опасный убийца: СМИ выяснили, кто он такой
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам правоохранителей, заключенный сбежал из Житомирской колонии 10 апреля. Обстоятельства побега пока неизвестны.
По данным СМИ, Александр Козел попал в тюрьму в 2009 году - зарезал ножом товарища. Ему дали 13 лет, из которых мужчина отсидел 9. Для поощрения добросовестного узника перевели в центр реабилитации с менее жесткими правилами, где Александр провел полгода. Когда его поймают, срок заключения увеличится еще на пять лет.
По факту побега открыто уголовное производство и распространены особые приметы мужчины.
Он имеет среднее телосложение, шрам над правым глазом, татуировка "САНЯ" на пальцах левой руки и смерть с косой на предплечье. Правоохранители предупреждают - беглец может быть опасным.
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