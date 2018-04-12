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Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой

Дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которая также пострадала от отравления нервно-паралитическим газом "Новичок", заявила, что отказывается от помощи посольства России в Лондоне

Об этом говорится в заявлении девушки, опубликованной британской полицией, сообщает издание Reuters.

Юлия заметила, что ее отец Сергей до сих пор серьезно болен, а она все еще страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом. По ее словам, она имеет доступ к друзей и семьи.

"Я узнала о том, что российское посольство любезно предложило мне свою помощь в любой способ. На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - подчеркнула Скрипаль.

По ее словам, она еще недостаточно сильна, чтобы дать интервью журналистам и добавила, что комментарии ее двоюродной сестры Виктории для российских СМИ не принадлежали ни Юлии, ни Сергею Скрипалю.

"Я благодарю своей двоюродной сестре Виктории за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время", - подытожила Скрипаль.

Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь. 10 апреля Юлию выписали из больницы.

По данным СМИ, Юлию перевезли в больницу на территории военной базы.

4 апреля Виктория Скрипаль говорила, что находится в Москве и ждет визу. 6 апреля стало известно, что британская власть в визе ей отказали.

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