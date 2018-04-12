Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой
Об этом говорится в заявлении девушки, опубликованной британской полицией, сообщает издание Reuters.
Юлия заметила, что ее отец Сергей до сих пор серьезно болен, а она все еще страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом. По ее словам, она имеет доступ к друзей и семьи.
"Я узнала о том, что российское посольство любезно предложило мне свою помощь в любой способ. На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - подчеркнула Скрипаль.
По ее словам, она еще недостаточно сильна, чтобы дать интервью журналистам и добавила, что комментарии ее двоюродной сестры Виктории для российских СМИ не принадлежали ни Юлии, ни Сергею Скрипалю.
"Я благодарю своей двоюродной сестре Виктории за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время", - подытожила Скрипаль.
Напомним, Юлия Скрипаль 29 марта пришла в себя после комы и пошла на поправку. 5 апреля она сделала первое публичное заявление после выхода из комы. В частности, она поблагодарила людей, которые помогли ей выздороветь. 10 апреля Юлию выписали из больницы.
По данным СМИ, Юлию перевезли в больницу на территории военной базы.
4 апреля Виктория Скрипаль говорила, что находится в Москве и ждет визу. 6 апреля стало известно, что британская власть в визе ей отказали.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
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