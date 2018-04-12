Войска Асада полностью взяли под контроль Восточную Гуту, - Россия

12 апреля, 2018, 09:37

В России утверждают, что сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, поэтому теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту

Об этом заявил начальник Центра по вопросам примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, сообщает ТАСС.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Поднятый государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а значит - над Восточной Гутой в целом", - подчеркнул он.

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