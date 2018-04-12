Войска Асада полностью взяли под контроль Восточную Гуту, - Россия
12 апреля, 2018, 09:37
В России утверждают, что сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, поэтому теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту
Об этом заявил начальник Центра по вопросам примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, сообщает ТАСС.
"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Поднятый государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а значит - над Восточной Гутой в целом", - подчеркнул он.
Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте
- Отметим, именно в городе Дума несколько дней назад сирийские войска использовали токсичный газ. Бочкову бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета. По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовским войскам.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
-
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-