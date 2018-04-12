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Ворона выдергала мех из попки панды и свила себе гнездо

В Китае ворона выдрала с попы панды мех и свила самое дорогое гнездо в мире

Об этом сообщает National Geography.

Птицы семейства Ворон (лат. Corvidae) известны своим интеллектом: они используют инструменты для переноса веса, умеют охотиться на крайне ядовитых существ и имеют хорошую память. Недавно посетители пекинского зоопарка наблюдали, как юная ворона проявляет изобретательность и практичность. Вместо того, чтобы добывать для своего гнезда ветки и сухую траву, она выдирала мех у панды.

По словам очевидцев, птица сделал несколько вылазок, и все они были успешными, а бамбуковый медведь продолжал дремать, опираясь на бревно. В результате жилье, свитое из меха национального животного Китая, можно смело назвать самым дорогим гнездом в мире.

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